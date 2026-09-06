Токаев поздравил сборную Казахстана с победой на Играх кочевников

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил национальную сборную с успешным выступлением на VI Всемирных играх кочевников. Об этом сообщил советник — пресс-секретарь главы государства Айбек Смадияров. По словам Смадиярова, президент отметил высокую самоотдачу, трудолюбие и железную волю казахстанских спортсменов, которые позволили им добиться столь высоких результатов.

Глава государства выразил признательность чемпионам и призерам, тренерскому штабу и всем специалистам, благодаря которым укрепляется международный авторитет Казахстана как страны, где культивируются национальные виды спорта, - говорится в сообщении.

Президент пожелал казахстанским спортсменам новых ярких побед и высоких результатов на самых престижных международных соревнованиях.

VI Всемирные игры кочевников проходили в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября. Сборная Казахстана завершила соревнования на первом месте в общекомандном зачете, завоевав 74 медали: 32 золотые, 20 серебряных и 22 бронзовые.