Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил победителей международных олимпиад, передает BAQ.KZ.

Глава государства направил поздравительную телеграмму казахстанским школьникам, продемонстрировавшим выдающиеся результаты на International STEM Olympiad 2025 в Барселоне и международной олимпиаде по химии в ОАЭ.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что блестящие успехи учащихся стали историческим достижением для нашей страны.

"Это служит ярким свидетельством динамичного развития сферы образования в Казахстане. Государство продолжит создавать благоприятные условия для качественного образования и воспитания подрастающего поколения. Мы гордимся вами! Желаю вам дальнейших успехов!" – говорится в телеграмме Президента.

Ранее сообщалось, что по итогам 2024–2025 учебного года школьники из Казахстана завоевали 362 медали на международных олимпиадах, включая 41 золотую. Каждый второй участник вернулся с наградой.