Токаев поздравил школьников-победителей международных олимпиад
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил победителей международных олимпиад, передает BAQ.KZ.
Глава государства направил поздравительную телеграмму казахстанским школьникам, продемонстрировавшим выдающиеся результаты на International STEM Olympiad 2025 в Барселоне и международной олимпиаде по химии в ОАЭ.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что блестящие успехи учащихся стали историческим достижением для нашей страны.
"Это служит ярким свидетельством динамичного развития сферы образования в Казахстане. Государство продолжит создавать благоприятные условия для качественного образования и воспитания подрастающего поколения. Мы гордимся вами! Желаю вам дальнейших успехов!" – говорится в телеграмме Президента.
Ранее сообщалось, что по итогам 2024–2025 учебного года школьники из Казахстана завоевали 362 медали на международных олимпиадах, включая 41 золотую. Каждый второй участник вернулся с наградой.
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