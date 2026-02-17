Глава государства направил поздравительную телеграмму Председателю КНР. Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина с Новым годом по китайскому календарю – праздником Чуньцзе, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

– Отрадно, что наши многогранные отношения, основанные на незыблемой дружбе и широком взаимодействии, продолжают динамично развиваться. Высоко ценю Ваш весомый личный вклад в это благородное дело. Всецело поддерживаю Вашу твердую позицию относительно важности укрепления сотрудничества между нашими странами и защиты общих интересов путем взаимной поддержки и координации усилий на международной арене в столь нестабильное время, – говорится в телеграмме.

Президент пожелал Председателю КНР успехов в продвижении глобальных инициатив, а китайскому народу – благополучия и процветания.