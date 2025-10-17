"Пять лет назад было воссоздано Министерство по чрезвычайным ситуациям, а финансирование этой отрасли из республиканского бюджета было увеличено в два с половиной раза. Одним словом, были предприняты конкретные и эффективные меры. В частности, было приобретено более 1700 единиц специальной техники, построены 42 пожарных депо и спасательные станции. Началась модернизация районных подразделений по чрезвычайным ситуациям в соответствии с требованиями времени. Приоритетное внимание уделяется работе по улучшению социального положения спасателей. За последние два года заработная плата специалистов МЧС выросла на 77 процентов, кроме того, теперь им выплачивается специальная надбавка. Сотрудники отрасли также получили право на жилищные выплаты и социальные льготы. Данная работа непременно получит свое продолжение. Благодаря этим мерам укрепляется кадровый потенциал сферы гражданской защиты", – отметил Президент.