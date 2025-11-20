Президент Казахстана направил поздравительную телеграмму Султану Омана Хайсаму бен Тарику Аль Саиду по случаю Национального дня Султаната, передает BAQ.KZ.

Глава государства выразил теплые пожелания правителю и всему народу Омана, отметив значимость этого праздника для страны.

В своем послании Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан рассматривает Оман как одного из самых надежных партнеров в арабском мире и на всем Ближнем Востоке. Он отметил, что между Астаной и Маскатом выстроены устойчивые и доверительные отношения, основанные на многолетней дружбе и взаимовыгодном сотрудничестве.

Президент также указал, что двусторонние связи обладают большим потенциалом для дальнейшего развития. По его словам, прочный фундамент взаимодействия открывает новые перспективы для расширения политического диалога и экономического партнерства.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал Султану Омана успехов в его ответственной государственной деятельности, а народу Султаната — мира, благополучия и процветания.