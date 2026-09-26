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Токаев поздравил Тимура Турлова с избранием на пост президента ФИДЕ

26 Сентября 2026, 16:38
АВТОР
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Akorda.kz 26 Сентября 2026, 16:38
26 Сентября 2026, 16:38
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Фото: Akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Казахстанской федерации шахмат, крупному предпринимателю, известному меценату Тимуру Турлову по случаю его избрания на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE), сообщает Акорда.

Глава государства пожелал нашему соотечественнику успехов в качестве главы этой престижной всемирной организации.

t.me/aqorda_resmi

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