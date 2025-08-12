Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил обращение участникам молодежного форума Jastar Fest, приуроченного к Международному дню молодежи, который проходит в Павлодаре, передает BAQ.KZ.

Президент отметил, что этот праздник имеет особое значение.

"Сегодня здесь собралась по-настоящему патриотичные, талантливые и ответственные молодые люди. Среди участников форума – представители разных профессий. Наш народ всегда поддерживал целеустремленную молодежь и оказывал ей высокое доверие. Как говорится, "ақыл – жастан" ("мудрость приходит с юных лет"). Вы активно трудитесь во всех сферах: помогаете нуждающимся в качестве волонтеров, поддерживаете добрые начинания, участвуете в экологических акциях, прославляете страну победами в спортивных и образовательных соревнованиях. Тем самым каждый из вас своими конкретными делами участвует в строительстве Справедливого, Чистого и Сильного Казахстана. Выражаю вам искреннюю благодарность!" - сказал глава государства.

В своей речи Токаев отметил, что Павлодар известен как родина многих выдающихся личностей, которые внесли значительный вклад в обогащение духовного мира нашего народа. Наряду с этим Павлодар – это один из крупнейших промышленных центров, вносящий значительный вклад в развитие экономики страны. По его словам, своим самоотверженным трудом на предприятиях, в сельском хозяйстве и в других сферах жители области обеспечивают процветание нашего государства.

"Подрастающее поколение должно брать с них пример и прилагать все усилия во имя дальнейшего прогресса региона и достижения новых высот. Важно помнить, что самые благородные качества – это трудолюбие, любовь к знаниям, неравнодушие и ответственность", - подчеркнул он.

Также Президент напомнил, что этот год в Казахстане объявлен Годом рабочих профессий. В связи с этим предпринимаются масштабные меры.

"В нашей стране человек труда всегда должен пользоваться особым уважением. Нужно, чтобы об этом помнили наши юные соотечественники, ведь труд – это прочный фундамент и движущая сила в жизни каждого человека. Без труда невозможно развитие и процветание. Суть данной инициативы кроется в этом", - высказался он.

В заключение Касым-Жомарт Токаев обратился к молодежи:

"Вы родились в эпоху, когда весь мир меняется быстрее, чем когда-либо, когда для молодых людей очень много возможностей для самореализации. Я очень рад, что наша передовая молодежь активно участвует в общественной жизни, учится, работает и всесторонне развивается. Потому что вы – не только будущее, а, по сути, настоящее нашей страны. От вашей энергии, идей, знаний, целеустремленности и патриотизма в определяющей степени зависит судьба нашей Родины. Будущее нашей страны – в ваших руках. Государство создает надлежащие условия для подрастающего поколения. В Казахстане разработано и вводится в действие множество программ, направленных на расширение доступа к образованию, трудоустройству, развитию талантов, льготному приобретению жилья, поддержке молодежного предпринимательства. В этих программах участвуют свыше 600 тысяч молодых людей. Более того, благодаря специально введенным квотам молодежь получила возможность активно участвовать в деятельности Мажилиса и маслихатов. Хорошо показывает себя Президентский молодежный кадровый резерв, его участники назначаются на высокие управленческие позиции. Внедрение прямой выборности акимов сел и районов открыло дорогу для многих молодых людей в систему местной исполнительной власти. Могу с уверенностью сказать, таких примеров поддержки молодежи не так много. И государство продолжит эту стратегически важную работу".

Резюмируя, Президент подчеркнул, что нашей стране нужен мощный молодежный авангард, который не боится ответственности, усердно трудится и постоянно самосовершенствуется. Затем он процитировал слова великого мыслителя Абая "Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап" ("Верь в себя, и опора и счастье твое – наразлучные разум и труд") актуальны и по сей день. Молодежь Казахстана – это образованные, талантливые, активные, идущие в ногу со временем граждане. Также Токаев заявил, что верит в молодежь, пожелав Родине процветания, а молодому поколению успехов во всех делах.