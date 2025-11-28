Глава государства встретился с призёрами чемпионатов мира по шахматам, передает BAQ.KZ.

На встрече присутствовали чемпион мира в категории до 8 лет Адинур Адильбек, чемпионка мира в категории до 8 лет Алиша Бисалиева, чемпион мира в категории до 12 лет Данис Куандыкулы, чемпион мира в категории до 16 лет Эдгар Мамедов, чемпион мира в категории до 14 лет Марк Смирнов, серебряный призёр чемпионата мира среди шахматистов до 16 лет Сауат Нургалиев.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что успехи юных спортсменов прославляют Казахстан на международной арене и свидетельствуют о большом шахматном будущем страны. Он призвал чемпионов ставить перед собой высокие цели и пожелал им новых ярких побед.

"Шахматы – это великое искусство. Поэтому заниматься шахматами нужно ежедневно, тщательно, читая специальные книги. Сегодня вы встречаетесь с Президентом Международной федерации шахмат Аркадием Дворковичем. Это один из счастливых моментов в вашей жизни", – сказал Глава государства.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев оставил памятную надпись на шахматной доске.