Токаев поздравил Жапарова с 35-летием Независимости Кыргызстана
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Кыргызстана Садыру Жапарову по случаю 35-летия Независимости страны.
Глава государства отметил достижения Кыргызстана за годы независимости и укрепление его позиций на международной арене.
«Эта знаменательная дата символизирует стремление кыргызского народа к свободе, суверенитету и независимости. За эти годы Кыргызстан достойно прошел путь от становления до устойчивого развития, укрепил свою государственность, сохранил богатое духовное наследие, стал авторитетным государством на международной арене», – говорится в телеграмме.
Одним из свидетельств этого Токаев назвал избрание Кыргызстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы.
Президент также подчеркнул особый характер отношений между Казахстаном и Кыргызстаном. По его словам, две страны связывают братские отношения, основанные на многовековых традициях дружбы и добрососедства.
Токаев выразил уверенность, что стратегическое партнерство и союзничество двух государств продолжат динамично укрепляться.
В завершение Президент Казахстана пожелал Садыру Жапарову успехов в государственной деятельности, а народу Кыргызстана – процветания и благополучия.
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