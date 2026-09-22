Токаев поздравил журнал «Aqiqat» со 105-летием

Журнал «Aqiqat» отметил 105-летний юбилей. В Национальной библиотеке Казахстана по этому случаю прошла научно-практическая конференция «Заман мен зиялы мінбері». Коллектив издания поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Его поздравительное письмо на конференции зачитал советник президента Малик Отарбаев. В письме отмечен вклад журнала в развитие национального самосознания и общественной мысли, а также его роль в условиях цифровизации и развития искусственного интеллекта.

Издание начало выходить в 1921 году под названием «Қызыл Қазақстан». За более чем вековую историю журнал освещал общественно-политические и духовные вопросы разных периодов. На конференции также презентовали книгу «Алаштың «Ақиқаты», посвящённую истории издания. В неё вошли материалы о главных редакторах разных лет, исследования, воспоминания и обзор публикаций журнала со времён «Қызыл Қазақстан».

В завершение мероприятия ветерана журнала Сарбаса Актаева наградили медалью «Парламентке 30 жыл».