Токаев пожелал Египту благополучия и процветания в День революции
23 Июля 2026, 12:31
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23 Июля 2026, 12:3123 Июля 2026, 12:31
118Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Египта.
Глава государства поздравил Абделя Фаттаха Ас-Сиси и его соотечественников с национальным праздником Арабской Республики Египет – Днем революции.
В своей телеграмме Президент выразил уверенность в том, что двусторонние отношения, основанные на узах дружбы и взаимопонимания, будут и впредь развиваться на благо обоих народов.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Абделю Фаттаху Ас-Сиси успехов в ответственной деятельности, а народу Египта – благополучия и процветания.
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