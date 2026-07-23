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Токаев пожелал Египту благополучия и процветания в День революции

23 Июля 2026, 12:31
АВТОР
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Акорда 23 Июля 2026, 12:31
23 Июля 2026, 12:31
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Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Египта.
 
Глава государства поздравил Абделя Фаттаха Ас-Сиси и его соотечественников с национальным праздником Арабской Республики Египет – Днем революции.
 
В своей телеграмме Президент выразил уверенность в том, что двусторонние отношения, основанные на узах дружбы и взаимопонимания, будут и впредь развиваться на благо обоих народов.
 
Касым-Жомарт Токаев пожелал Абделю Фаттаху Ас-Сиси успехов в ответственной деятельности, а народу Египта – благополучия и процветания.

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