Токаев пожелал Египту благополучия и процветания в День революции

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Египта.



Глава государства поздравил Абделя Фаттаха Ас-Сиси и его соотечественников с национальным праздником Арабской Республики Египет – Днем революции.



В своей телеграмме Президент выразил уверенность в том, что двусторонние отношения, основанные на узах дружбы и взаимопонимания, будут и впредь развиваться на благо обоих народов.



Касым-Жомарт Токаев пожелал Абделю Фаттаху Ас-Сиси успехов в ответственной деятельности, а народу Египта – благополучия и процветания.