Токаев пожелал процветания народу Саудовской Аравии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Королю Саудовской Аравии Салману бен Абдельазизу Аль Сауду по случаю Национального дня страны.

Глава государства поздравил монарха и народ Саудовской Аравии с праздником.

Токаев выразил уверенность, что сотрудничество между Казахстаном и Саудовской Аравией, основанное на дружбе и взаимной поддержке, продолжит укрепляться в интересах народов двух стран.

Президент пожелал Королю и руководству Саудовской Аравии успехов, а народу страны – благополучия и процветания.