Токаев пожелал процветания народу Саудовской Аравии
23 Сентября 2026, 17:01
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23 Сентября 2026, 17:0123 Сентября 2026, 17:01
160Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Королю Саудовской Аравии Салману бен Абдельазизу Аль Сауду по случаю Национального дня страны.
Глава государства поздравил монарха и народ Саудовской Аравии с праздником.
Токаев выразил уверенность, что сотрудничество между Казахстаном и Саудовской Аравией, основанное на дружбе и взаимной поддержке, продолжит укрепляться в интересах народов двух стран.
Президент пожелал Королю и руководству Саудовской Аравии успехов, а народу страны – благополучия и процветания.
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