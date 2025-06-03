Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Кароля Тадеуша Навроцкого с избранием на пост Президента Польши, передает BAQ.KZ.

"Искренне желаю Вам успешной реализации намеченных планов и инициатив, направленных на обеспечение социально-экономического развития страны и повышение благосостояния народа. Подтверждаю готовность к совместной работе по дальнейшему укреплению отношений между Казахстаном и Польшей, которые развиваются в духе традиционной дружбы и взаимопонимания", – говорится в телеграмме.