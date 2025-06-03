Токаев пожелал успехов новому лидеру Польши
Сегодня, 13:21
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:21Сегодня, 13:21
84Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Кароля Тадеуша Навроцкого с избранием на пост Президента Польши, передает BAQ.KZ.
"Искренне желаю Вам успешной реализации намеченных планов и инициатив, направленных на обеспечение социально-экономического развития страны и повышение благосостояния народа. Подтверждаю готовность к совместной работе по дальнейшему укреплению отношений между Казахстаном и Польшей, которые развиваются в духе традиционной дружбы и взаимопонимания", – говорится в телеграмме.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Каролю Тадеушу Навроцкому успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному польскому народу – благополучия и процветания.
Самое читаемое
- Шерзат сам спровоцировал конфликт — в суде выступила сестра Дархана Аскентая
- Защита требует оправдать Дархана Аскентая в деле Шерзата
- Ложные показания и сокрытие фактов: прокурор требует проверить свидетельниц по делу Шерзата
- В Казахстане планируют смягчить правила для иностранцев
- Air Astana открыла новые международные рейсы