Касым-Жомарт Токаев призвал участников саммита Организации тюркских государств (ОТГ) строго следовать достигнутым договоренностям и объединить усилия для преодоления глобальных вызовов, передаёт BAQ.KZ.

Выступая на саммите, Глава государства особо подчеркнул важность соблюдения норм и правил, закрепленных в рамках ОТГ:

"Еще один крайне важный вопрос – это необходимость строгого следования документам и правилам, принятым в рамках нашей Организации. Нормы, установленные во всех договоренностях, касающиеся как процедурных аспектов, так и политических или экономических вопросов, необходимо уважать и неукоснительно исполнять", – отметил Токаев.

Президент также затронул ситуацию в мировой торговле, которая претерпевает серьезные изменения в связи с трансформацией тарифной политики. Он призвал страны-члены к координации действий в таких ключевых сферах, как промышленность, транспорт, логистика, сельское хозяйство и цифровизация.

Отдельное внимание Токаев уделил развитию транспортного потенциала региона:

"Превращение Среднего коридора в полноценный транспортный мост между Востоком и Западом – наша стратегическая задача. Казахстан уже принимает меры по цифровизации границ с Кыргызстаном и Узбекистаном, упрощению транзитных процедур и модернизации инфраструктуры. В ближайшее время будет открыт третий железнодорожный пункт пропуска на границе с Китаем".

Президент подчеркнул необходимость совместной реализации масштабных проектов, включая коридор "Север – Юг", который способен укрепить роль тюркского региона как одного из важнейших транзитных хабов Евразии.