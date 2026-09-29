Токаев предложил Германии сформировать портфель совместных проектов энергоинфраструктуры

Мы заинтересованы в расширении сотрудничества в энергетике и предлагаем сформировать портфель совместных проектов по модернизации энергетической инфраструктуры, сказал Глава государства.

Отдельное внимание в выступлении было уделено сотрудничеству в сфере критически важных материалов. Казахстан располагает 21 из 34 видов сырья, классифицированных Европейским Союзом как стратегические.

– Германия нуждается в надежных и диверсифицированных поставках. Казахстан заинтересован в инвестициях и передовых технологиях для дальнейшего продвижения вверх по цепочке создания стоимости. Это создает мощную стратегическую синергию. Следующим этапом должно стать определение крупных проектов полного цикла – от геологоразведки и добычи до переработки и производства в Казахстане материалов с высокой добавленной стоимостью, – подчеркнул он.

Президент также обозначил значительный потенциал сотрудничества в сельском хозяйстве.

– В 2025 году двусторонняя торговля сельскохозяйственной продукцией выросла на 23 процента, а экспорт казахстанской аграрной продукции в Германию – на 38 процентов. Следующим шагом должно стать развитие совместных проектов по всей цепочке создания стоимости – от точного земледелия и водосберегающего производства до переработки, хранения и экспорта, – пояснил Глава государства.

Энергетика является еще одним ключевым направлением совместной работы. По словам Президента, Казахстан является одним из крупных поставщиков нефти в Европу и вносит значительный вклад в архитектуру энергетической безопасности.

– Наше взаимодействие с Siemens Energy, включая ее сотрудничество с национальным оператором электросетей Казахстана KEGOC, демонстрирует потенциал этого направления. Мы заинтересованы в расширении сотрудничества в энергетике и предлагаем сформировать портфель совместных проектов по модернизации энергетической инфраструктуры. Там, где это экономически целесообразно, нам следует перейти от поставок оборудования к его производству в Казахстане, создавая основу для выхода на рынки других стран Центральной Азии посредством реализации конкретных инвестиционных проектов, – предложил Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан определил искусственный интеллект и цифровую трансформацию в качестве национальных приоритетов

По его словам, в стране формируется «Долина ЦОДов», которая призвана стать крупным вычислительным хабом.

– Сильные стороны Германии в области промышленного программного обеспечения, автоматизации, кибербезопасности, инженерии и прикладных исследований органично дополняют наши амбиции. Немецкие компании могли бы участвовать в развитии инфраструктуры центров обработки данных и совместно с казахстанскими партнерами разрабатывать решения на основе искусственного интеллекта для горнодобывающей промышленности, энергетики и логистики, – отметил Президент.

Отдельный блок выступления был посвящен развитию человеческого капитала. Высоко оценив дуальную систему профессионального образования Германии, Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на наличие основы для расширения академических и профессиональных обменов.