Токаев предложил инициативы по развитию ОДКБ

Президент Казахстана провёл встречу с Генеральным секретарём ОДКБ, в ходе которой обсуждены вопросы развития организации и укрепления сотрудничества.

Сегодня 2026, 16:31
Акорда Сегодня 2026, 16:31
Сегодня 2026, 16:31
Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял Генерального секретаря ОДКБ Таалатбек Масадыков, передает BAQ.kz.

В ходе встречи Таалатбек Масадыков проинформировал Главу государства о планах работы на посту Генерального секретаря ОДКБ.

Собеседники обсудили широкий круг вопросов, касающихся ключевых направлений деятельности организации, включая текущую работу её постоянно действующих рабочих органов.

Касым-Жомарт Токаев высказал ряд предложений по дальнейшему развитию ОДКБ, а также подтвердил готовность казахстанской стороны к укреплению сотрудничества в рамках организации.

В ходе беседы было отмечено значение дальнейшего взаимодействия государств-участников ОДКБ по актуальным вопросам региональной безопасности и координации совместной работы.

