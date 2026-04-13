Токаев предложил инициативы по развитию ОДКБ
Президент Казахстана провёл встречу с Генеральным секретарём ОДКБ, в ходе которой обсуждены вопросы развития организации и укрепления сотрудничества.
Сегодня 2026, 16:31
154Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял Генерального секретаря ОДКБ Таалатбек Масадыков, передает BAQ.kz.
В ходе встречи Таалатбек Масадыков проинформировал Главу государства о планах работы на посту Генерального секретаря ОДКБ.
Собеседники обсудили широкий круг вопросов, касающихся ключевых направлений деятельности организации, включая текущую работу её постоянно действующих рабочих органов.
Касым-Жомарт Токаев высказал ряд предложений по дальнейшему развитию ОДКБ, а также подтвердил готовность казахстанской стороны к укреплению сотрудничества в рамках организации.
В ходе беседы было отмечено значение дальнейшего взаимодействия государств-участников ОДКБ по актуальным вопросам региональной безопасности и координации совместной работы.
