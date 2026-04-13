Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял Генерального секретаря ОДКБ Таалатбек Масадыков, передает BAQ.kz.

В ходе встречи Таалатбек Масадыков проинформировал Главу государства о планах работы на посту Генерального секретаря ОДКБ.

Собеседники обсудили широкий круг вопросов, касающихся ключевых направлений деятельности организации, включая текущую работу её постоянно действующих рабочих органов.

Касым-Жомарт Токаев высказал ряд предложений по дальнейшему развитию ОДКБ, а также подтвердил готовность казахстанской стороны к укреплению сотрудничества в рамках организации.

В ходе беседы было отмечено значение дальнейшего взаимодействия государств-участников ОДКБ по актуальным вопросам региональной безопасности и координации совместной работы.