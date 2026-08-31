Токаев предложил кандидатуру Ерлана Карина на должность Вице-президента Казахстана
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру Ерлана Карина на должность Вице-президента Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.
Кандидатуру Ерлана Карина Глава государства внес на рассмотрение депутатов Курултая.
Президент отметил особую роль Вице-президента в новой системе государственного управления.
«Прежде всего необходимо обсудить кандидатуру Вице-президента. Я ранее говорил о важности этой должности, закрепленной в Конституции. Вице-президент играет особую роль в системе государственного управления, а также обеспечивает баланс между ветвями власти. Вице-президент будет тесно взаимодействовать с депутатами Курултая и Правительством, выполнять задачи, определенные Главой государства», – сказал Касым-Жомарт Токаев.
После этого Президент назвал своего кандидата на новую должность.
«Я предлагаю на эту должность кандидатуру Ерлана Карина. Он долгие годы работал в системе государственного управления. Можно сказать, что это человек широких взглядов, с богатым опытом, истинный патриот. Он принимал активное участие в качественной реализации масштабных реформ. Хорошо понимает стратегический курс и план развития государства. Поэтому я считаю Ерлана Тынымбайулы Карина достойным этой должности. Прошу Курултай поддержать данную кандидатуру», – заявил Глава государства.
Теперь депутатам предстоит рассмотреть предложение Президента и принять решение по кандидатуре.
Согласно Конституционному закону «О Президенте Республики Казахстан», Вице-президента назначает Президент с согласия Курултая, выраженного большинством голосов от общего числа депутатов.
Кто такой Ерлан Карин
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