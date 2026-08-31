Токаев предложил кандидатуру Ерлана Карина на должность Вице-президента Казахстана

Ерлан Карин родился 26 мая 1976 года. Политолог, кандидат политических наук. Окончил Актюбинский университет имени Х. Жубанова по специальности «учитель истории и географии», затем аспирантуру Казахского государственного университета имени аль-Фараби.

Карин имеет большой опыт работы в сфере государственного управления, внутренней политики и стратегических исследований. В разные годы возглавлял Казахстанский институт стратегических исследований, РТРК «Қазақстан», был советником и помощником Президента.

В 2022 году занимал должность Государственного секретаря, а с июня 2022-го по июнь 2026 года – Государственного советника Казахстана. С 30 июня 2026 года работает первым заместителем Руководителя Администрации Президента.

Карин также был заместителем председателя Национального курултая, руководил Рабочей группой по парламентской реформе и занимал пост заместителя председателя Комиссии по Конституционной реформе.

Является автором ряда книг и исследований по вопросам политики, национальной безопасности, истории и международных отношений. Награжден орденами «Құрмет», «Достық» II степени, «Барыс» I и II степеней и «Отан».