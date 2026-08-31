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Токаев предложил кандидатуру Ерлана Карина на должность Вице-президента Казахстана

31 Августа 2026, 10:49
АВТОР
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31 Августа 2026, 10:49
31 Августа 2026, 10:49
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру Ерлана Карина на должность Вице-президента Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

Кандидатуру Ерлана Карина Глава государства внес на рассмотрение депутатов Курултая.

Президент отметил особую роль Вице-президента в новой системе государственного управления.

«Прежде всего необходимо обсудить кандидатуру Вице-президента. Я ранее говорил о важности этой должности, закрепленной в Конституции. Вице-президент играет особую роль в системе государственного управления, а также обеспечивает баланс между ветвями власти. Вице-президент будет тесно взаимодействовать с депутатами Курултая и Правительством, выполнять задачи, определенные Главой государства», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

После этого Президент назвал своего кандидата на новую должность.

«Я предлагаю на эту должность кандидатуру Ерлана Карина. Он долгие годы работал в системе государственного управления. Можно сказать, что это человек широких взглядов, с богатым опытом, истинный патриот. Он принимал активное участие в качественной реализации масштабных реформ. Хорошо понимает стратегический курс и план развития государства. Поэтому я считаю Ерлана Тынымбайулы Карина достойным этой должности. Прошу Курултай поддержать данную кандидатуру», – заявил Глава государства.

Теперь депутатам предстоит рассмотреть предложение Президента и принять решение по кандидатуре.

Согласно Конституционному закону «О Президенте Республики Казахстан», Вице-президента назначает Президент с согласия Курултая, выраженного большинством голосов от общего числа депутатов.

Кто такой Ерлан Карин

Ерлан Карин родился 26 мая 1976 года. Политолог, кандидат политических наук. Окончил Актюбинский университет имени Х. Жубанова по специальности «учитель истории и географии», затем аспирантуру Казахского государственного университета имени аль-Фараби.

Карин имеет большой опыт работы в сфере государственного управления, внутренней политики и стратегических исследований. В разные годы возглавлял Казахстанский институт стратегических исследований, РТРК «Қазақстан», был советником и помощником Президента.

В 2022 году занимал должность Государственного секретаря, а с июня 2022-го по июнь 2026 года – Государственного советника Казахстана. С 30 июня 2026 года работает первым заместителем Руководителя Администрации Президента.

Карин также был заместителем председателя Национального курултая, руководил Рабочей группой по парламентской реформе и занимал пост заместителя председателя Комиссии по Конституционной реформе.

Является автором ряда книг и исследований по вопросам политики, национальной безопасности, истории и международных отношений. Награжден орденами «Құрмет», «Достық» II степени, «Барыс» I и II степеней и «Отан».

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