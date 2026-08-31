Токаев предложил кандидатуру на пост Премьер-министра

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру Олжаса Бектенова на должность Премьер-министра Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

Кандидатуру Олжаса Бектенова Глава государства внес на рассмотрение депутатов Курултая.

Теперь депутатам предстоит рассмотреть предложение Президента и принять решение по кандидатуре главы Правительства.

Почему потребовалось рассматривать кандидатуру Премьер-министра

Необходимость формирования нового Правительства связана с началом работы Курултая первого созыва.

Ранее Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в соответствии с новой Конституцией Правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным Курултаем.

28 августа на первой сессии нового законодательного органа Президент сообщил, что после формирования его структуры внесет на рассмотрение депутатов кандидатуры Вице-президента и Премьер-министра.

«Согласно Конституции Правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным Курултаем. В связи с этим, после того как сформируется структура Курултая, я внесу на рассмотрение депутатов кандидатуры Вице-президента и Премьер-министра», – заявил тогда Касым-Жомарт Токаев.

Президент также сообщил, что после консультаций с депутатами назначит членов Правительства.