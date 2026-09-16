Водород, «чистый уголь» и ИИ: Токаев назвал новые направления сотрудничества с Кореей

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил перейти к практической реализации пилотных проектов по производству и применению чистого водорода. Об этом Глава государства заявил на первом саммите «Центральная Азия – Республика Корея», передает BAQ.KZ.

Президент выразил заинтересованность в изучении опыта Южной Кореи в развитии водородной энергетики. По его словам, стороны уже прорабатывают ряд совместных инициатив, в том числе проект «Зеленый энергетический комплекс» в Восточно-Казахстанской области.

«Считаю важным перейти к практической реализации пилотных проектов по производству и применению чистого водорода», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Корейский бизнес пригласили в проекты по «чистому углю»

Отдельно Президент остановился на угольной энергетике. Запасы угля в Казахстане составляют около 33 млрд тонн, а на угольную генерацию приходится свыше 60% производства электроэнергии.

В связи с этим одним из приоритетов Токаев назвал внедрение технологий «чистого угля». К участию в модернизации угольной энергетики и внедрению технологий управления выбросами он пригласил корейские компании Doosan, KEPCO E&C и Midland Power.

«Приглашаю корейский бизнес к реализации совместных проектов по модернизации угольной генерации, внедрению технологий управления выбросами», – сказал Президент.

Токаев предложил запустить AI Talent

Еще одним направлением сотрудничества с Кореей должна стать сфера искусственного интеллекта.

Президент отметил, что в Астане открыт международный центр Alem.ai, запущены суперкомпьютеры и начал работу специализированный университет искусственного интеллекта.

Совместные образовательные проекты с Южной Кореей уже реализуются в регионах. В Туркестане открыт Университет Woosong, а в Кызылорде совместно с SeoulTech создан Институт искусственного интеллекта.

Одним из новых крупных проектов должно стать открытие в Alatau City филиала KAIST – Корейского института передовых технологий.

Токаев также предложил объединить научные учреждения, университеты и технологические компании двух стран вокруг созданного совместно с Корейским институтом научно-технической информации центра предиктивной аналитики и форсайта AI SilkNet.

Кроме того, Глава государства выступил с инициативой запустить совместно с Кореей региональную программу AI Talent для подготовки специалистов по искусственному интеллекту из стран Центральной Азии.