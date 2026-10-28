Токаев предложил объявить 2027 год Годом общенародного масштабного строительства
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил объявить 2027 год Годом общенародного масштабного строительства. В рамках инициативы планируется приступить к строительству и ремонту объектов гражданской инфраструктуры во всех регионах страны, передает корреспондент BAQ.KZ.
Об этом Глава государства заявил в ходе ежегодного Послания народу Казахстана на заседании Курултая.
«Поэтому я предлагаю объявить следующий год Годом общенародного масштабного строительства. В течение этого года мы должны приступить к строительству и ремонту объектов гражданской инфраструктуры в каждом областном центре, районах и даже населённых пунктах. Таким образом, наш общий всенародный ответ надвигающейся эпохе искусственного интеллекта – строить, еще раз – строить! В частности, необходимо начать строительство дорог, аэропортов, вокзалов, учреждений здравоохранения, в том числе реабилитационных центров для детей с особыми потребностями. Кроме того, во всех регионах должны появиться дома творчества, спортивные комплексы, библиотеки и научные центры. Разумеется, строительство жилья также остаётся важной задачей. В Конституции повышение благосостояния населения определено стратегическим приоритетом государства. Хочу особо подчеркнуть, что все эти инициативы предпринимаются во благо страны, прежде всего ради подрастающего поколения», – заявил Касым-Жомарт Токаев.
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