Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил объявить 2027 год Годом общенародного масштабного строительства. В рамках инициативы планируется приступить к строительству и ремонту объектов гражданской инфраструктуры во всех регионах страны, передает корреспондент BAQ.KZ.

Об этом Глава государства заявил в ходе ежегодного Послания народу Казахстана на заседании Курултая.