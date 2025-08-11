Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи со школьниками отметил, что создание условий для всестороннего развития молодежи является одной из приоритетных задач государства, и в этом направлении ведется масштабная работа, реализуются различные программы, передает BAQ.KZ.

"В регионах страны открываются школы нового формата "Келешек мектептері". Придается большое значение повышению статуса учителя. Молодые люди, выбравшие путь науки, получают всестороннюю поддержку. Здесь особо стоит выделить международную стипендию "Болашак", в рамках которой тысячи молодых граждан прошли обучение в ведущих университетах и исследовательских центрах мира. Сегодня многие из них вносят весомый вклад в развитие страны. Наша задача – отобрать для этой стипендии самых способных и одаренных, не допуская случайных людей. Со следующего года победители международных олимпиад получат возможность учиться по программе "Болашак". Таким образом, мы продолжим оказывать всестороннюю поддержку талантливой и целеустремленной молодежи", – подчеркнул он.

По словам Президента, успехи молодежи на престижных международных олимпиадах демонстрируют интеллектуальную мощь нашего народа и высокий потенциал подрастающего поколения.

"Нашей стране нужны ученые, инженеры, педагоги, врачи и другие высококвалифицированные кадры. Особо востребованными станут специалисты в области искусственного интеллекта. На основе инноваций и высоких технологий мы строим прочный фундамент развития страны на многие десятилетия вперед. Стратегическое значение имеет возведение первой атомной электростанции во взаимодействии с компанией "Росатом". На днях был дан официальный старт строительству станции. АЭС – это не просто объект энергетики, а яркий символ научно-технического прогресса. Пока этот объект не имеет названия. Поскольку он первый в нашей стране, считаю, можно объявить страновой конкурс на лучшее название. Прошу и вас принять участие и проявить креативность, может быть одно из ваших предложений пригодится тогда, когда мы будем принимать решение", – предложил Глава государства.

Президент обратился с напутствиями к молодежи нашей страны.