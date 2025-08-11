Президент Казахстана предложил объявить конкурс на название первой АЭС
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи со школьниками отметил, что создание условий для всестороннего развития молодежи является одной из приоритетных задач государства, и в этом направлении ведется масштабная работа, реализуются различные программы, передает BAQ.KZ.
"В регионах страны открываются школы нового формата "Келешек мектептері". Придается большое значение повышению статуса учителя. Молодые люди, выбравшие путь науки, получают всестороннюю поддержку. Здесь особо стоит выделить международную стипендию "Болашак", в рамках которой тысячи молодых граждан прошли обучение в ведущих университетах и исследовательских центрах мира. Сегодня многие из них вносят весомый вклад в развитие страны. Наша задача – отобрать для этой стипендии самых способных и одаренных, не допуская случайных людей. Со следующего года победители международных олимпиад получат возможность учиться по программе "Болашак". Таким образом, мы продолжим оказывать всестороннюю поддержку талантливой и целеустремленной молодежи", – подчеркнул он.
"Нашей стране нужны ученые, инженеры, педагоги, врачи и другие высококвалифицированные кадры. Особо востребованными станут специалисты в области искусственного интеллекта. На основе инноваций и высоких технологий мы строим прочный фундамент развития страны на многие десятилетия вперед. Стратегическое значение имеет возведение первой атомной электростанции во взаимодействии с компанией "Росатом". На днях был дан официальный старт строительству станции. АЭС – это не просто объект энергетики, а яркий символ научно-технического прогресса. Пока этот объект не имеет названия. Поскольку он первый в нашей стране, считаю, можно объявить страновой конкурс на лучшее название. Прошу и вас принять участие и проявить креативность, может быть одно из ваших предложений пригодится тогда, когда мы будем принимать решение", – предложил Глава государства.
"Сегодня весь наш народ строит Справедливый, Чистый и Безопасный Казахстан. Это не просто политическая акция. Это укрепление основ нашей государственности. Мы начали эту грандиозную работу во имя будущего нашей молодежи, и теперь нам предстоит довести ее до конца. Плодами этой работы, в первую очередь, будете пользоваться вы – подрастающее поколение. Я глубоко верю в молодежь нашей страны. Не раз говорил, что юные казахстанцы – это образованные, глубоко мыслящие, талантливые и трудолюбивые граждане. Уверен, все вы в полной мере соответствуете званию Адал азамат. Будьте верны своей Родине. Вы прославляете наш народ во всем мире как нацию интеллектуалов. Смело идите по пути поиска и труда. Новое поколение равняется на вас – талантливых молодых людей", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
