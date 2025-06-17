Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите "Центральная Азия – Китай" в Астане призвал усилить институциональное развитие формата и разработать долгосрочную стратегию сотрудничества на период 2026-2030 годов, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Считаю важным разработать долгосрочную стратегию развития данного формата на 2026-2030 годы. На секретариат возлагается ответственная миссия в соответствии с реализацией совместных проектов вносить рекомендации по наращиванию сотрудничества и гармонизации торговых процедур", – заявил глава государства.

По его словам, Казахстан намерен оказывать постоянную и всестороннюю поддержку работе секретариата и его генерального секретаря.

"Успешная институционализация регионального формата "Центральная Азия – Китай" уже показала миру нашу солидарность и стремление к устойчивому прогрессу. Мы благодарны Китайской Народной Республике за создание этой уникальной платформы для совместного развития и созидания", – подчеркнул Токаев.

В завершение он выразил уверенность, что "возвышение Азии во главе с Китаем станет тем самым приливом, который поднимет все плоты", и добавил, что Казахстан остается приверженным идее укрепления всестороннего сотрудничества в интересах всех народов региона.