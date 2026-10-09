Токаев предложил разработать Стратегию развития СНГ до 2035 года

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил подготовить новую Стратегию развития СНГ до 2035 года. По его мнению, странам Содружества нужно заново определить долгосрочные приоритеты с учетом меняющейся геополитической ситуации, передает BAQ.KZ.

С таким предложением Глава государства выступил на заседании Совета глав государств СНГ.

По словам Токаева, действующая Концепция развития Содружества была утверждена еще в 2007 году и обновлена шесть лет назад. При этом более поздние программы и документы часто касаются отдельных отраслей и не всегда связаны между собой.

«Нам, государствам – участникам СНГ, предстоит дать ответ на вопрос: каким мы хотим видеть Содружество в долгосрочной перспективе и какое место оно должно занимать в быстроменяющейся геополитической архитектуре Евразии. Поэтому предлагаю Исполнительному комитету совместно с правительствами наших стран приступить к разработке Стратегии развития СНГ до 2035 года», – сказал Президент.

В числе основных направлений новой стратегии Токаев назвал экономику, энергетику, инфраструктуру, высокие технологии и человеческий капитал.

Отдельно Президент остановился на экономических связях Казахстана со странами СНГ. На них приходится более четверти внешней торговли страны.

По итогам прошлого года товарооборот Казахстана со странами Содружества составил около 40 млрд долларов, а за семь месяцев этого года вырос еще на 10%.

Токаев также привел данные по совместным промышленным проектам. С участием России в казахстанском портфеле насчитывается 178 проектов и инициатив общей стоимостью 61 млрд долларов, из которых 124 уже реализованы.

С Узбекистаном Казахстан работает над 80 проектами примерно на 2 млрд долларов. С Беларусью развивает совместное производство специальной и сельскохозяйственной техники.

В начале выступления Президент напомнил, что в 2026 году СНГ исполняется 35 лет. По его словам, создание Содружества помогло сохранить связи между государствами после распада СССР и выстроить новый формат взаимодействия.

В ноябре в Алматы под эгидой Казахстанского института стратегических исследований пройдет международная конференция, посвященная 35-летию Алма-Атинской декларации.

На заседании также выступили Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент России Владимир Путин, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.