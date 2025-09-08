Во время ежегодного Послания Касым-Жомарт Токаев заявил о переходе на модель однопалатного парламента, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Глава государства отметил, что ему нелегко говорить о парламентской реформе.

"Мне самому довелось в течение десяти лет возглавлять Сенат, и эту работу всегда воспринимал как большую честь и ответственность. Поэтому мне с этой трибуны нелегко говорить о парламентской реформе. Несмотря на это, все же именно сегодня выскажу предложение о создании в обозримом будущем в нашей стране однопалатного Парламента", - сказал он.

При этом отмечено, что спешки в деле не должно быть.

"Сразу хотел бы предупредить, что это очень серьезный вопрос, спешка в его решении совершенно неуместна. Данная реформа должна стать предметом обстоятельного обсуждения в гражданском секторе, экспертной среде и, конечно, в действующем Парламенте. Полагаю, на проведение дискуссии, с учетом неординарного характера реформы, уйдет не менее года, после чего в 2027 году можно было бы провести общенациональный референдум, а затем внести необходимые изменения в Конституцию. Мною не раз говорилось, что все вопросы, имеющие судьбоносное для государства значение, будут решаться только с согласия народа", - отметил Токаев.

Если будет принято решение относительно необходимости создания однопалатного Парламента, то такой Парламент будет избираться только по партийным спискам.

"Нынешний состав Мажилиса получит возможность спокойно заниматься законотворческим процессом практически до окончания срока своих полномочий. И Сенат продолжит функционировать до подведения итогов общенационального референдума и проведения новых парламентских выборов. В свою очередь, у политических партий будет время тщательно подготовиться к серьезной конкурентной борьбе. Надеюсь, действующие депутаты, как настоящие государственники, подойдут к этому вопросу ответственно и с пониманием", - сказал Президент.

Президент объяснил, почему объявил о парламентской реформе заранее.