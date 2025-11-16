Для дальнейшего укрепления потенциала региона предлагаем начать совместную разработку Комплексной стратегии развития транспортной системы Центральной Азии, сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе VII Консультативной встречи глав государств, передаёт BAQ.KZ.

"Растет число совместных предприятий, реализуются крупные проекты в промышленности, энергетике, машиностроении, агропромышленности и других секторах. Последовательно снимаются торговые барьеры, открываются новые пропускные пункты, расширяется авто- и железнодорожное сообщение. В итоге объем внутрирегиональной торговли в прошлом году достиг 11,5 млрд долларов. Думаю, что мы будем всесторонне поддерживать эту положительную динамику, чтобы в перспективе довести данный показатель до 20 млрд долларов", – считает он.

Глава государства призвал к запуску прорывных проектов в перспективных сферах. По его словам, Казахстан готов к взаимовыгодной работе в этом направлении, в том числе через создание совместных предприятий по глубокой переработке зерна, масличных и мясомолочных продуктов, развитию животноводства и органического растениеводства.

Также имеются перспективы в строительстве современных хранилищ, логистических центров и производстве готовой пищевой продукции для внутренних потребностей и для экспорта.

По мнению Президента, в условиях происходящих изменений на мировой арене страны Центральной Азии обладают уникальным шансом превратить регион в ключевой транзитный узел Евразии. При этом, как убежден Глава государства, только согласованные действия позволят максимально раскрыть потенциал региона.