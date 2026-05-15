Токаев предложил разместить центр Turkic AI на базе Alem.AI в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать единый центр IT-хабов тюркских государств под названием Turkic AI и разместить его на базе международного центра искусственного интеллекта Alem.AI в Астане. С соответствующей инициативой Глава государства выступил на неформальном саммите Организация тюркских государств, который проходит в Туркестане, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам Президента, сегодня практически каждая страна развивает собственные IT-парки и технологические площадки, однако тюркским государствам необходимо усиливать взаимодействие в этой сфере.

"Предлагаю создать совместный центр IT-хабов тюркских государств и дать ему название Turkic AI. Его можно разместить на площадке международного центра искусственного интеллекта Alem.AI", - заявил Токаев.

Глава государства подчеркнул, что создание такой платформы позволит укрепить технологическое сотрудничество между странами Организации тюркских государств и ускорить реализацию совместных инновационных проектов.

Президент также отметил необходимость подготовки квалифицированных специалистов, обмена опытом между научными центрами и внедрения современных технологий.

Об историческом и культурном наследии тюркских народов

Отдельное внимание Касым-Жомарт Токаев уделил вопросам сохранения исторического и культурного наследия тюркских народов.

"В эпоху искусственного интеллекта и передовых технологий нельзя оставлять без внимания духовные и культурные ценности", - подчеркнул Президент.

В этой связи Глава государства призвал страны организации поддержать инициативу по разработке специальной конвенции по сохранению наследия тюркских народов.

По словам Токаева, документ станет важной правовой основой для защиты историко-культурного наследия тюркского мира.

Единая цифровая платформа культуры материалов тюркских народов

Кроме того, Президент предложил активизировать работу по созданию единой цифровой платформы для сбора и систематизации исторических и культурных материалов тюркских народов.

"Платформа должна работать в многоязычном формате. Любой человек сможет в онлайн-режиме знакомиться с историей и культурой тюркских народов", - сказал Глава государства.

Президент также сообщил, что Казахстан принял решение создать в Туркестане Международный центр тюркского мира. По его словам, центр займётся научными исследованиями, образовательными программами и реализацией совместных культурных проектов.