На саммите ШОС в Тяньцзине Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил ключевые направления дальнейшего развития организации, уделив особое внимание торгово-экономическому сотрудничеству, транспортной интеграции и цифровым технологиям, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства отметил значительный рост роли стран ШОС в мировой экономике:

"С момента образования ШОС вклад наших стран в мировой ВВП увеличился в два раза, достигнув 30%. Внушительный рост демонстрирует внутрирегиональная торговля, объем которой по итогам 2024 года составил свыше 650 миллиардов долларов. Товарооборот Казахстана со странами ШОС также стабильно растет, в прошлом году его объем приблизился к 70 миллиардам долларов. Казахстан поддерживает инициативу Китая о создании Банка развития ШОС и готов принять участие в реализации этого перспективного проекта. Кроме того, предлагаем на базе Международного финансового центра Астана создать Офис ШОС по сопровождению перспективных инвестиционных проектов и консолидации деятельности юридических, консалтинговых и финансовых компаний", – заявил Президент.

Токаев также подчеркнул потенциал транспортных маршрутов и мегапроекта "Один пояс, один путь". Он поддержал инициативу "Трансалтайского диалога", объединяющего Казахстан, Россию, Китай и Монголию.

"Данный глобальный проект может ежегодно приносить до полутора триллиона долларов дохода всем участникам торгово-логистических операций по маршруту 'Пояса и пути'. Большие возможности открывают и транспортные коридоры Север – Юг, Восток – Запад, а также Транскаспийский международный транспортный маршрут. Перспективной выглядит новая инициатива налаживания 'Трансалтайского диалога', нацеленная на эффективное задействование потенциала уникального по территории, численности населения и экономической мощи евразийского 'алтайского' региона", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Отдельно Президент остановился на вопросах цифровизации и внедрения новых технологий.

"Прогресс в этой сфере очевиден, он опережает развитие других стратегических отраслей. Убежден, что ШОС может стать мировым флагманом ускоренного развития искусственного интеллекта. Поэтому поддерживаем китайское предложение о создании Глобальной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта, готовы внести свой посильный вклад в это исключительно важное дело", – подчеркнул он.

В качестве практического шага Токаев предложил учредить Экспертный форум ШОС по искусственному интеллекту с возможностью регулярного проведения. Первая встреча, по его словам, может состояться в Астане на полях форума Digital Bridge. Также Казахстан намерен в 2027 году провести Конференцию высокого уровня на тему "Искусственный интеллект на службе экономик ШОС".

На саммите ШОС Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритеты сотрудничества в сфере экологии и борьбы с климатическими вызовами.

"Климатические вызовы не признают границ и наносят ущерб многим государствам и регионам мира. Важно сообща разрабатывать эффективные стратегии борьбы с реальными угрозами, например, опустыниванием, засухами, обмелением водоемов, таянием ледников и другими экологическими проблемами. Поэтому выступаем за создание Центра изучения водных проблем ШОС в Казахстане", – сказал Глава государства.

Президент напомнил, что следующий год пройдет под знаком 25-летия ШОС, подчеркнув необходимость подходить к юбилею с конкретными результатами:

"Считаем исключительно важным подойти к этой дате вдумчиво, рационально, чтобы получить действительно весомые, зрелые для наших народов практические результаты. Вновь выражаю признательность Председателю Китайской Народной Республики г-ну Си Цзиньпину за его неустанные и продуктивные усилия по продвижению созидательных ценностей 'Шанхайского духа'. Уверен, нынешний саммит войдет в летопись международных отношений как успешный форум, принявший конкретные решения. Они, безусловно, усилят потенциал ШОС".

В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал успехов Кыргызской Республике и ее Президенту Садыру Жапарову в период следующего председательства в организации.