Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в XII саммите Организации тюркских государств, который состоялся в Азербайджане, передает BAQ.KZ.

В своем выступлении Глава государства подчеркнул важность укрепления безопасности, цифрового взаимодействия и противодействия новым вызовам, таким как киберугрозы.

Особое внимание он уделил Совещанию по взаимодействию и мерам доверия в Азии, отметив его важную роль в региональной стабильности.

"Выражаю искреннюю признательность азербайджанской стороне, а также всем тюркским странам за поддержку процесса трансформации СВМДА в полноценную международную организацию. Тюркские государства преследуют общую цель – укрепление безопасности и противодействие различным вызовам, в том числе терроризму, и в этом вопросе между нами налажено успешное взаимодействие. Мы неизменно содействуем реализации инициатив по поддержанию глобальной безопасности. Однако останавливаться на достигнутом нельзя", — заявил Токаев.

Президент также акцентировал внимание на росте числа кибератак по всему миру и предложил создать новый механизм взаимодействия стран-участниц.

"Предлагаю создать в рамках Организации Совет по кибербезопасности, который обеспечит координацию действий и мобилизацию усилий наших государств. Вместе с тем Совет будет способствовать развитию цифровой безопасности и укреплению связей в этой области. Итоги прошедшей в Алматы в сентябре этого года конференции, посвященной данной теме, в очередной раз подтвердили важность укрепления сотрудничества в вопросах кибербезопасности", — отметил он.

По словам Токаева, новые формы угроз требуют коллективного ответа, а тюркские государства обладают потенциалом для того, чтобы стать лидерами в сфере цифровой устойчивости и безопасности. Выступление Президента Казахстана подтвердило готовность страны продвигать идеи взаимной поддержки, устойчивого развития и технологического партнерства внутри тюркского сообщества.