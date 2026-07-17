Глава государства предложил запустить «Казахстанско-китайский цифровой мост»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае выступил с рядом предложений по развитию международного сотрудничества в сфере новых технологий.

Глава государства отметил, что Казахстан обладает всеми предпосылками для того, чтобы стать динамичным центром технологической взаимосвязанности, цифровой торговли и международного сотрудничества.

"Запасы энергетических ресурсов, наличие месторождений различных критически важных полезных ископаемых, современные транспортные коридоры и стремительно развивающаяся цифровая инфраструктура создают новые возможности для объединения рынков, технологий и инновационных экосистем. Цифровая трансформация является одним из основных направлений нашей национальной стратегии развития. Президент заявил, что в новой Конституции Казахстана особое внимание уделяется ИИ и его чрезвычайно важной роли в достижении прогресса в устойчивом развитии страны. "Основной закон гарантирует право всех граждан на защиту персональных данных. Мы объявили текущий год Годом искусственного интеллекта и цифрового развития, а также утвердили общенациональную стратегию Digital Kazakhstan – 2029. Приняты Закон об искусственном интеллекте и Цифровой кодекс. Запущена комплексная технологическая платформа Smart City в столице. В скором времени эта практика найдет широкое применение во всех крупных городах Казахстана. Кроме того, мы уделяем приоритетное внимание стратегическому развитию первого в Центральной Азии полностью интегрированного цифрового города Алатау. В целях привлечения глобальных технологических компаний, инвесторов и инноваторов, прежде всего из Китая, в новой Конституции закреплен специальный правовой режим города Алатау",– отметил Президент. Президент заявил, что в новой Конституции Казахстана особое внимание уделяется ИИ и его чрезвычайно важной роли в достижении прогресса в устойчивом развитии страны.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в Алматы будет открыт Азиатско-Тихоокеанский центр цифровых решений для устойчивого развития при ЭСКАТО ООН.

"Казахстан, являющийся одним из учредителей Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта, высоко ценит ведущую роль Китая в создании этой важной платформы. Мы твердо убеждены, что эта недавно созданная глобальная организация обладает огромным потенциалом, чтобы стать ведущим международным институтом, определяющим будущее глобального ИИ. Для нас было бы честью провести в Астане инаугурационное заседание Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Мы также предлагаем разместить в Казахстане региональное представительство Организации по Центральной Азии", – заявил Глава государства. Президент высказал ряд предложений по созданию транснациональной цифровой инфраструктуры и гармонизации политики в сфере ИИ. Президент высказал ряд предложений по созданию транснациональной цифровой инфраструктуры и гармонизации политики в сфере ИИ.

Одной из ключевых инициатив Главы государства стало создание "Казахстанско-китайского цифрового моста". По словам Президента, проект направлен на развитие цифровой торговли и интеграцию цифровых экономик в рамках инициативы "Один пояс, один путь".

"Нам следует ускорить безопасное и масштабное внедрение ИИ в таких сферах, как обрабатывающий сектор, горнодобывающая промышленность, энергетика, сельское хозяйство, здравоохранение и управление водными ресурсами", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, существенное значение имеет обеспечение совместимости национальных подходов к регулированию искусственного интеллекта.

"Крайне важно создать общие стандарты для тестирования и сертификации систем искусственного интеллекта. Мы должны разработать надежные меры защиты от злонамеренного использования искусственного интеллекта, включая киберугрозы, дипфейки, цифровое мошенничество и другие возникающие риски. И мы были бы весьма признательны Правительству Китая за поддержку нашего предложения объявить следующий год в наших странах Годом совместных инициатив в сфере искусственного интеллекта", – отметил Глава государства.