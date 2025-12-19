Глава государства подчеркнул, что авторитет Казахстана на международной арене напрямую опирается на прогресс, достигнутый внутри страны, передает BAQ.KZ.

По его мнению, именно ответственная внутренняя политика лежит в основе эффективной дипломатии.

"Я придаю особое значение развитию образования и международного академического сотрудничества, особенно в сферах, которые могут обеспечить ускорение глобальных преобразований. Эти приоритеты полностью соответствуют миссии Университета ООН. В этом году в Казахстане открыт Региональный центр ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Опираясь на этот фундамент, Казахстан готов создать в Алматы региональный филиал Университета ООН. Его деятельность могла бы быть сосредоточена в первую очередь на вопросах, связанных с водной и климатической безопасностью, предотвращением конфликтов и миротворчеством, устойчивым развитием и управлением искусственным интеллектом", – предложил Касым-Жомарт Токаев.

В завершение Глава государства заявил о заинтересованности Казахстана в дальнейшем укреплении институционального партнерства между Университетом ООН и ведущими казахстанскими вузами в области совместных исследований, академических обменов и программ подготовки выпускников.

Университет Организации Объединенных Наций – глобальный исследовательский и образовательный центр со штаб-квартирой в Токио, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН. Университет объединяет 13 институтов, расположенных в 12 странах мира.