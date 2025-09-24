Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, обозначив ключевые инициативы в сфере экологии и цифровизации, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Акорду. Глава государства предложил принять резолюцию, провозглашающую 22 апреля Международным днем озеленения планеты. Он напомнил о рисках изменения климата для Центральной Азии, таянии ледников Алатау и мелеющем Каспии.

Это уже не просто региональная проблема, это глобальный сигнал тревоги. Поэтому мы призываем к срочным мерам по сохранению водных ресурсов Каспия совместно с нашими партнерами в регионе и всем международным сообществом, — отметил президент.

Токаев сообщил, что Казахстан в апреле 2026 года проведет в Астане Региональный экологический саммит, а также продолжит кампанию "Таза Қазақстан", объединяющую миллионы волонтеров.

Отдельно президент остановился на вопросах цифровизации и искусственного интеллекта. По его словам, ИИ станет "двигателем прогресса человечества", но несет и риски углубления глобального неравенства.

Масштабная цифровизация и широкое использование ИИ стали национальным приоритетом в нашей стране. Электронное правительство является ключевым элементом нашей национальной стратегии развития. Порядка 90% государственных услуг уже оказываются в цифровом формате. Недавно в Казахстане был запущен самый мощный национальный суперкомпьютер, — заявил Токаев.

Однако, по его словам, ИИ и автоматизация способны угрожать сохранению рабочих мест в разных странах, поэтому цифровое развитие должно сопровождаться развитием системы профессионального образования.