В Казахстане может появиться новая государственная награда — орден «Аль-Фараби». С соответствующей инициативой выступил Президент Касым-Жомарт Токаев, отметив вклад выдающихся деятелей науки, образования и культуры, передает корреспондент BAQ.KZ.

Глава государства сообщил о планах учредить новый орден в ходе торжественного мероприятия.

«На этом торжественном мероприятии хотел бы поделиться еще одной хорошей новостью. Как известно, необъятные просторы нашей Великой степи дали миру многих выдающихся деятелей. Среди них особое место занимает всемирно знаменитый философ Аль-Фараби, чье наследие является вершиной цивилизации, бесценным достоянием всего человечества. В этой связи считаю необходимым учредить орден «Аль-Фараби», который займет достойное место в иерархии государственных наград. Данного высокого знака отличия будут удостоены граждане, добившиеся значительных успехов в сферах образования и науки, культуры и духовной жизни», — заявил Токаев.

Президент также уточнил, что вручение новых наград планируется уже в ближайшее время.

«В этом году накануне Дня Республики впервые будут вручены ордена «Мейірім», «Ходжа Ахмед Яссауи» и «Аль-Фараби», — отметил он.

Президент также подчеркнул важность популяризации наследия выдающихся мыслителей и ученых Казахстана.

«Мы по праву гордимся нашим интеллектуальным наследием. Выдающиеся мыслители Аль-Фараби, Ахмед Яссауи, Абай оставили неисчерпаемое духовное богатство. Их идеи по праву вошли в золотой фонд человеческой цивилизации. Нам важно актуализировать бесценные труды наших мудрых предков в контексте современных реалий», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, перед страной стоит задача переосмысления и продвижения научного и духовного наследия.

«Предстоит широко популяризировать и всесторонне развивать идеи наших ученых. Крайне важно придать новый импульс работе по продвижению наследия великих просветителей», - заявил Президент.

Глава государства связал эту работу с инициативами по учреждению новых наград.

«Решению этой задачи будет способствовать инициатива по учреждению ордена «Ходжа Ахмеда Яссауи». Важно обеспечить широкую популяризацию наследия великого мыслителя, раскрывая масштаб его личности как в стране, так и за рубежом», - подчеркнул он.

Президент также сообщил о планах проведения научных мероприятий.