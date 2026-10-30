Токаев предложил упорядочить работу ОТГ и напомнил, что организация не должна стать военным альянсом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на саммите Организации тюркских государств за укрепление ее институциональной структуры в первую очередь, сообщает Акорда.

«В последние годы сфера деятельности ОТГ значительно расширилась, охватывая уже 60 различных направлений. Вместе с тем очевидно, что некоторые функции дублируют друг друга. Исходя из этого, нам следует определить главные направления совместной работы. В целом, необходимо структурировать стоящие перед нами задачи и приоритеты», заявил Глава государства.

Президент указал на недопустимость нарушения договоров, подписанных в ОТГ на высшем уровне, и вновь напомнил о позиции Казахстана по военному сотрудничеству.

«Кроме того, хотел бы отметить недопустимость нарушения положений договоров, подписанных на высшем уровне в рамках нашей Организации. Также считаю важным вновь отметить необходимость создания Совета постоянных представителей при ОТГ. В мае этого года на встрече высокого уровня в Туркестане я заявил о том, что Организация тюркских государств не является и в будущем не должна превращаться в военный альянс. Это позиция Казахстана», подчеркнул Токаев.

В завершение выступления Глава государства привел казахскую пословицу «Береке – бірлікте, ырыс – ынтымақта» («Благополучие – в единстве, изобилие – в согласии») и призвал объединять усилия ради общих целей.

Токаев поблагодарил Азербайджан за председательство в организации и пожелал успехов Турции, к которой оно переходит.

«Уверен, что сегодняшняя встреча придаст новый импульс деятельности ОТГ и будет способствовать дальнейшему укреплению нашего взаимодействия. В этой связи хотел бы особо отметить, что Азербайджан, председательствующий в Организации с прошлого года, внес неоценимый вклад в повышение ее авторитета. Выражаю признательность азербайджанской стороне. Теперь председательство переходит к Турции. Уверен, что в предстоящий период в рамках Организации будут реализованы новые инициативы», сказал Президент.

Глава государства поблагодарил уходящего Генерального секретаря ОТГ Кубанычбека Омуралиева и поздравил его преемника Мирвохида Азимова.

«Выражаю благодарность г-ну Кубанычбеку Омуралиеву за проделанную работу и желаю успехов новому Генеральному секретарю Мирвохиду Азимову. Еще раз выражаю признательность Президенту Турецкой Республики за проведение саммита на высоком уровне. Пусть крепнет единство тюркских народов!» подытожил Президент Казахстана.

На саммите выступили Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

По итогам 13-го саммита Организации тюркских государств приняли Анкаринскую декларацию.