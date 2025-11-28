Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости повысить подотчётность акимов и закрепить их ответственность перед избирателями на законодательном уровне, передаёт BAQ.KZ.

По словам Президента, действующий закон "О местном государственном управлении и самоуправлении" не предусматривает норм, которые обязывали бы акимов отчитываться перед гражданами.

"Закон „О местном государственном управлении и самоуправлении“ не содержит нормы, которая устанавливала бы ответственность акимов перед избирателями. Это неправильно", – подчеркнул он.

Глава государства отметил, что акимы должны регулярно представлять отчёты жителям о выполнении своих предвыборных программ. Эта обязанность, по его мнению, должна быть закреплена в законодательстве.

Кроме того, Президент предложил выработать механизмы досрочного прекращения полномочий сельских акимов, которые не выполняют свои обещания или ненадлежащим образом исполняют свои обязанности.

"Таких акимов нужно освобождать от должности по волеизъявлению граждан или по решению политических партий", – заявил он.

Президент подчеркнул, что подобный подход дисциплинирует кандидатов и не позволит давать обещания, не обеспеченные реальными экономическими возможностями.

"Подобные пустые слова или популистские действия могут подорвать доверие населения не только к акимам сел, но и ко всему институту выборов", – сказал Глава государства.

Правительству поручено определить требования к экономическому блоку предвыборных программ акимов и увязать их с планами регионального развития. По словам Президента, такие меры "позволят усилить подотчетность акимов и повысить ответственность партий, выдвигающих своих кандидатов".