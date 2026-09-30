Токаев предложил запустить специальную программу образовательных обменов с Германией

В рамках встречи с ректорами ведущих ВУЗов и руководителями научных институтов Германии Касым-Жомарт Токаев отметил, что в рамках партнерства между высшими учебными заведениями двух стран создаются образовательные и научные центры с учетом потребностей экономики Казахстана.

Результатом этой работы стало открытие совместных казахстанско-германских университетов в Мангистауской, Восточно-Казахстанской областях и Алматы.

– Эти примеры демонстрируют важный принцип. Наиболее сильными являются те академические партнерства, которые отвечают реальным экономическим и технологическим потребностям. Университеты не должны существовать в отрыве от промышленности. Научные исследования должны вести к созданию новых технологий, а система образования призвана обеспечивать экономику высококвалифицированными специалистами, – подчеркнул Президент.

Далее Глава государства поделился своим видением дальнейшего сотрудничества. Он предложил три основных направления партнерства, обеспечивающих переход от обмена знаниями к их совместному созданию.