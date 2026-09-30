Токаев предложил запустить специальную программу образовательных обменов с Германией
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В рамках встречи с ректорами ведущих ВУЗов и руководителями научных институтов Германии Касым-Жомарт Токаев отметил, что в рамках партнерства между высшими учебными заведениями двух стран создаются образовательные и научные центры с учетом потребностей экономики Казахстана.
Результатом этой работы стало открытие совместных казахстанско-германских университетов в Мангистауской, Восточно-Казахстанской областях и Алматы.
– Эти примеры демонстрируют важный принцип. Наиболее сильными являются те академические партнерства, которые отвечают реальным экономическим и технологическим потребностям. Университеты не должны существовать в отрыве от промышленности. Научные исследования должны вести к созданию новых технологий, а система образования призвана обеспечивать экономику высококвалифицированными специалистами, – подчеркнул Президент.
Далее Глава государства поделился своим видением дальнейшего сотрудничества. Он предложил три основных направления партнерства, обеспечивающих переход от обмена знаниями к их совместному созданию.
– Во-первых, нам следует расширять совместные образовательные программы и программы двойных дипломов между нашими партнерскими учебными заведениями. Важно открывать новые возможности для совместной работы студентов и исследователей в обеих странах. В этой связи предлагаю запустить специальную программу образовательных обменов, которая будет способствовать укреплению академических связей между нашими странами, – призвал Касым-Жомарт Токаев.
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