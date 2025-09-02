Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании казахско-китайского Делового совета в Пекине, на котором представил инвестиционный потенциал страны, передает BAQ.KZ.

В своем выступлении Глава государства отметил, что Китай – данный судьбой надежный сосед, близкий друг и вечный стратегический партнер Казахстана.

По его словам, основываясь на незыблемых ценностях общей истории, добрососедства и взаимопонимания Казахстан и Китай выстроили прочные и динамичные деловые отношения, которые из года в год наполняются новым качественным содержанием.