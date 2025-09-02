  • 2 Сентября, 09:36
Токаев представил инвестиционный потенциал страны на Деловом совете в Пекине

Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании казахско-китайского Делового совета в Пекине, на котором представил инвестиционный потенциал страны, передает BAQ.KZ.

В своем выступлении Глава государства отметил, что Китай – данный судьбой надежный сосед, близкий друг и вечный стратегический партнер Казахстана.

По его словам, основываясь на незыблемых ценностях общей истории, добрососедства и взаимопонимания Казахстан и Китай выстроили прочные и динамичные деловые отношения, которые из года в год наполняются новым качественным содержанием.

"Будучи глобальным лидером, Китай закономерно выступает в качестве главного партнера Казахстана в различных сферах, в том числе в торговле. Это стало возможным благодаря инициативам Председателя Си Цзиньпина. По итогам прошлого года взаимный товарооборот достиг 44 миллиардов долларов. Это рекордный показатель, однако мы не планируем останавливаться на достигнутом. Наша цель — совместно с китайскими друзьями значительно увеличить этот показатель в ближайшие пять лет. Мы обладаем необходимым потенциалом для этого. На уровне глав государств имеются политическая воля и взаимное стремление к укреплению сотрудничества", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

