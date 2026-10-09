Токаев предупредил о «TikTok-менталитете» молодежи и призвал вернуть интерес к чтению

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости поддерживать интерес молодежи к чтению на фоне растущего влияния социальных сетей и короткого контента. Он предложил создать «Золотой библиотечный фонд СНГ» и общедоступную цифровую библиотеку, передает BAQ.KZ.

По словам Главы государства, чтение остается основой образования, критического мышления и гармоничного развития человека.

«Принципиально важно поддерживать интерес молодежи к чтению – это основа образования, здравого мышления и гармоничного развития, что критически важно в условиях интернет-диктатуры, породившей такое явление, как TikTok-менталитет молодежи и ее соответствующее поведение. В Казахстане учрежден Национальный день книги, реализуется проект „100 книг, читаемых нацией“. Предлагаю развить эту идею и создать „Золотой библиотечный фонд СНГ“, включив в него выдающиеся образцы литературы наших народов», – сказал Токаев.

Разместить такой фонд Президент предложил в Президентской библиотеке, строительство которой планируется завершить в Астане в середине 2027 года.

Проект, по его словам, мог бы включать профессиональные переводы произведений народов стран СНГ и общедоступную цифровую библиотеку.

«Убежден, что взаимное изучение истории, культуры и духовного наследия народов Содружества путем популяризации лучших литературных произведений позволит нашей молодежи лучше понимать друг друга и, что крайне важно, держаться вместе в этом нестабильном мире», – отметил Президент.

В той же части выступления Токаев отдельно остановился на роли русского языка в отношениях между странами СНГ.