Токаев предупредил о «TikTok-менталитете» молодежи и призвал вернуть интерес к чтению
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Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости поддерживать интерес молодежи к чтению на фоне растущего влияния социальных сетей и короткого контента. Он предложил создать «Золотой библиотечный фонд СНГ» и общедоступную цифровую библиотеку, передает BAQ.KZ.
По словам Главы государства, чтение остается основой образования, критического мышления и гармоничного развития человека.
«Принципиально важно поддерживать интерес молодежи к чтению – это основа образования, здравого мышления и гармоничного развития, что критически важно в условиях интернет-диктатуры, породившей такое явление, как TikTok-менталитет молодежи и ее соответствующее поведение. В Казахстане учрежден Национальный день книги, реализуется проект „100 книг, читаемых нацией“. Предлагаю развить эту идею и создать „Золотой библиотечный фонд СНГ“, включив в него выдающиеся образцы литературы наших народов», – сказал Токаев.
Разместить такой фонд Президент предложил в Президентской библиотеке, строительство которой планируется завершить в Астане в середине 2027 года.
Проект, по его словам, мог бы включать профессиональные переводы произведений народов стран СНГ и общедоступную цифровую библиотеку.
«Убежден, что взаимное изучение истории, культуры и духовного наследия народов Содружества путем популяризации лучших литературных произведений позволит нашей молодежи лучше понимать друг друга и, что крайне важно, держаться вместе в этом нестабильном мире», – отметил Президент.
В той же части выступления Токаев отдельно остановился на роли русского языка в отношениях между странами СНГ.
«Важно отметить и огромное значение русского языка в отношениях между нашими странами. Этот язык способствует взаимопониманию, расширению образовательных, научных и межчеловеческих контактов. Это неоспоримый факт. Поэтому прошу уважаемых коллег поддержать деятельность Международной организации по русскому языку. У данной организации благоприятные перспективы. Я в этом уверен, учитывая, что в мире около 300 миллионов человек владеют этим языком в разной степени. В то же время крайне важно сохранить бережное отношение к языковому и культурному многообразию государств СНГ, проявлять должное уважение к истории, традициям, культуре всех народов», – сказал Глава государства.
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