Токаев прибыл на саммит глав государств СНГ в Душанбе

Касым-Жомарт Токаев прибыл во Дворец наций в Душанбе для участия в заседании Совета глав государств СНГ, передает BAQ.KZ.

Главу государства встретил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. 

