Токаев прибыл на саммит глав государств СНГ в Душанбе
Сегодня, 11:22
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:22Сегодня, 11:22
74
Касым-Жомарт Токаев прибыл во Дворец наций в Душанбе для участия в заседании Совета глав государств СНГ, передает BAQ.KZ.
Главу государства встретил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Самое читаемое
- Казахстанские вузы укрепили лидерство в мировом рейтинге Times Higher Education
- В СИЗО Усть-Каменогорска умер экс-сотрудник ДГД, экстрадированный из Турции
- Минус один кандидат и необычные пригласительные: готов ли Семей к историческим выборам акима?
- Аким в ВКО оштрафован за нецензурную брань в служебном кабинете
- Нацбанк установил курсы валют на 9 октября