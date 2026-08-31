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Токаев прибыл на церемонию открытия Всемирных игр кочевников в Бишкеке

31 Августа 2026, 19:21
АВТОР
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Акорда 31 Августа 2026, 19:21
31 Августа 2026, 19:21
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Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл на стадион «Бишкек Арена» для участия в церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников.

Главу государства встретил Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

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