  21 Августа, 18:42

Токаев прибыл с официальным визитом в Кыргызстан

Сегодня, 18:08
Акорда
Сегодня, 18:08
Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кыргызскую Республику с официальным визитом, передает BAQ.KZ.

В международном аэропорту Манас Главу государства встретил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Завтра президенты проведут двусторонние переговоры и примут участие в седьмом заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана.

