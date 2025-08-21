Токаев прибыл с официальным визитом в Кыргызстан
Сегодня, 18:08
80Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кыргызскую Республику с официальным визитом, передает BAQ.KZ.
В международном аэропорту Манас Главу государства встретил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
Завтра президенты проведут двусторонние переговоры и примут участие в седьмом заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана.
