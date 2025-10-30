Токаев прибыл с рабочей поездкой в Кызылординскую область
Сегодня, 12:01
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:01Сегодня, 12:01
67Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кызылординскую область с рабочей поездкой, передает BAQ.KZ.
В рамках визита Президент планирует осмотреть промышленные, инфраструктурные и социальные объекты региона, чтобы оценить ход реализации государственных программ и обсудить перспективы развития области.
Самое читаемое
- Государственные деньги работают на иностранцев — депутат
- "Лукойл" не уходит из Казахстана: компания инвестирует миллиарды в добычу и переработку
- Ветеран Великой Отечественной войны ушел из жизни в Астане
- 76 объектов недвижимости возвращены государственному предприятию CTS
- Депутат Бапи обрушился с критикой на "Казпочту": тарифы выросли до 1000%