Токаев прибыл с рабочей поездкой в Кызылординскую область

Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кызылординскую область с рабочей поездкой, передает BAQ.KZ.

В рамках визита Президент планирует осмотреть промышленные, инфраструктурные и социальные объекты региона, чтобы оценить ход реализации государственных программ и обсудить перспективы развития области.

