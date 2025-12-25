Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область, передает BAQ.KZ.

Президент Касым-Жомарт Токаев посетит ряд промышленных и социальных объектов, ознакомится с ходом реализации инвестиционных проектов в различных секторах экономики, а также проведет встречу с представителями общественности области.