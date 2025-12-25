Токаев прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область
Сегодня, 12:19
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:19Сегодня, 12:19
117Фото: Акорда
Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область, передает BAQ.KZ.
Президент Касым-Жомарт Токаев посетит ряд промышленных и социальных объектов, ознакомится с ходом реализации инвестиционных проектов в различных секторах экономики, а также проведет встречу с представителями общественности области.
Самое читаемое
- Акиму Астаны поручено в кратчайшие сроки завершить проект Smart City
- Минус пробки: Президент поддержал расширение ЛРТ и строительство новой развязки
- В Павлодарской области открылся зимний туристский сезон
- В Мангистау подростки изнасиловали семиклассницу и вырезали на ее руке оскорбление
- Глава государства выступил против показного благоустройства Астаны