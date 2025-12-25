  • 25 Декабря, 13:54

Токаев прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область

Сегодня, 12:19
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня, 12:19
Сегодня, 12:19
117
Фото: Акорда

Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область, передает BAQ.KZ.

Президент Касым-Жомарт Токаев посетит ряд промышленных и социальных объектов, ознакомится с ходом реализации инвестиционных проектов в различных секторах экономики, а также проведет встречу с представителями общественности области.

Самое читаемое

Наверх