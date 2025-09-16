  • 16 Сентября, 11:16

Токаев прибыл в Акмолинскую область с рабочей поездкой

В центре внимания — аграрный сектор.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Акмолинскую область, передает BAQ.KZ.

Президент планирует посетить ряд агропромышленных и социальных объектов региона. Важным пунктом программы поездки станет совещание с участием руководства ряда областей по вопросу уборочной кампании.

