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Токаев прибыл в Актюбинскую область

Сегодня, 12:06
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Акорда Сегодня, 12:06
Сегодня, 12:06
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Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Актюбинскую область, передаёт BAQ.KZ. 

В рамках визита Президент примет участие в международном молодежном военно-патриотическом сборе "Айбын", который проходит на территории региона.

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