Токаев прибыл в Актюбинскую область
Сегодня, 12:06
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Сегодня, 12:06Сегодня, 12:06
66Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Актюбинскую область, передаёт BAQ.KZ.
В рамках визита Президент примет участие в международном молодежном военно-патриотическом сборе "Айбын", который проходит на территории региона.
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