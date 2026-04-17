Токаев прибыл в Анталью для участия в панельной сессии дипломатического форума

Сегодня 2026, 13:16

Сегодня 2026, 13:16

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в конгресс-центр NEST для участия в панельной дискуссии лидеров в рамках Анталийского дипломатического форума.

Сессия проходит на тему «Mapping Tomorrow, Managing Uncertainties» («Формируя завтрашний день и управляя неопределённостями»).

В обсуждении также участвуют Президент Северной Македонии Гордана Силяновска-Давкова и Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Модератором выступает член Великого национального собрания Турции, бывший министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Анталийский дипломатический форум собирает мировых лидеров, дипломатов и экспертов для обсуждения актуальных международных вопросов и глобальных вызовов.