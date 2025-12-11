Токаев прибыл в Ашхабад для участия в международном форуме
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Ашхабад для участия в форуме, посвящённом Международному году мира и доверия, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду. Его в аэропорту встретил Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, с которым глава государства провёл краткую беседу.
В своей речи Токаев подчеркнул актуальность обсуждаемых вопросов в условиях нестабильного мира и отметил значимость предстоящего форума для укрепления дружбы и сотрудничества в Центральной Азии. Он также высоко оценил итоги недавнего визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан и отметил необходимость практической реализации достигнутых договорённостей.
Со своей стороны, Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил Токаева за участие в форуме, приуроченном к 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, и подчеркнул важность двустороннего сотрудничества в экономике и культурно-гуманитарной сфере, передав привет казахскому народу.
