Токаев прибыл в «Авазу» на встречу лидеров Центральной Азии и Азербайджана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в комплекс «Аваза» в Туркменистане, где проходит 8-я Консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджана, передает BAQ.KZ.

Главу государства встретил Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Встреча проходит 8 октября в городе Туркменбаши. В ней принимают участие лидеры стран Центральной Азии и Азербайджана.