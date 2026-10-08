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Токаев прибыл в «Авазу» на встречу лидеров Центральной Азии и Азербайджана

8 Октября 2026, 11:48
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Акорда 8 Октября 2026, 11:48
8 Октября 2026, 11:48
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Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в комплекс «Аваза» в Туркменистане, где проходит 8-я Консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджана, передает BAQ.KZ.

Главу государства встретил Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Встреча проходит 8 октября в городе Туркменбаши. В ней принимают участие лидеры стран Центральной Азии и Азербайджана.

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