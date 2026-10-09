Токаев прибыл в «Авазу» на заседание Совета глав государств СНГ
9 Октября 2026, 10:40
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9 Октября 2026, 10:409 Октября 2026, 10:40
341Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в комплекс «Аваза» в Туркменистане для участия в заседании Совета глав государств СНГ, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Главу государства встретил Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.
Токаев находится в Туркменистане с рабочим визитом 8–9 октября. В программе поездки также были 8-я Консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджана и Каспийский экологический саммит.
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