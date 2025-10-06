  • 6 Октября, 18:26

Токаев прибыл в Азербайджан

Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Габалу (Азербайджан), передает BAQ.KZ.

Завтра Президент Казахстана примет участие в работе XII саммита Совета глав государств Организации тюркских государств.

