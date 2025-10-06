Токаев прибыл в Азербайджан
Сегодня, 18:06
55Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Габалу (Азербайджан), передает BAQ.KZ.
Завтра Президент Казахстана примет участие в работе XII саммита Совета глав государств Организации тюркских государств.
