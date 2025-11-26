Токаев прибыл в Бишкек для участия в заседании Совета ОДКБ
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Бишкек для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает BAQ.kz.
В аэропорту Манас Главу нашего государства встретил Председатель Кабинета министров – Руководитель Администрации Президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев 26-27 ноября посетит Бишкек для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Напомним, в столице Кыргызстана под председательством Кыргызской стороны состоится серия заседаний уставных органов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Как сообщается на официальном сайте Организации, в Бишкек прибудут главы внешнеполитических и силовых ведомств стран-участниц для участия в работе Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности. Также запланирована сессия Совета коллективной безопасности.
В повестке — обсуждение совместных мер в сфере безопасности, включая борьбу с незаконным оборотом наркотиков и противодействие нелегальной миграции.
Ключевым вопросом заседания станет рассмотрение кандидатуры нового Генерального секретаря ОДКБ на период 2026–2029 годов. Кроме того, ожидается принятие Декларации с общими позициями государств-членов и объявление приоритетов председательства Российской Федерации в 2026 году.
